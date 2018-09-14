Разговор на «двушечку»: водитель выставил беременную из автобуса

В Екатеринбурге СК начал проверку по факту скандального инцидента с водителем автобуса, который грубо высадил беременную женщину за то, что та попросила его не разговаривать по телефону за рулем. При этом кондуктор поспешила оправдать коллегу, сказав, что тот «постоянно так делает и это по работе». В компании перевозчика же встали на сторону потерпевшей и заявили, что лишат шофера премии и объяснили причину неадекватного поведения.

После скандального инцидента в Екатеринбурге, когда водитель автобуса неадекватно отреагировал на замечание беременной женщины прекратить разговаривать по телефону, региональное управление СК начало доследственную проверку.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка по сообщению о высадке беременной пассажирки из автобуса из-за сделанного ею замечания водителю», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

В управлении отметили, что к резонансному инциденту они подключились только в четверг вечером и на данный момент проверка продолжается.

О скандальном случае стало известно после сообщения Натальи Нестеровой , которая находится на восьмом месяце беременности, в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в автобусе, следующему по маршруту №33. Женщина увидела, что водитель во время движения разговаривает по телефону и решила сделать ему замечание. Однако мужчина не отреагировал и тогда пассажирка решила записать все происходящее на телефон. Саму видеозапись позже она выложила в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель разговаривает по телефону и держится за руль только правой рукой.

Однако, когда пассажирка предлагает водителю положить трубку, тот лишь отвечает: «рот закрой!».

После этого женщина аргументирует свою позицию правилами дорожного движения, согласно которым водитель не имеет права пользоваться мобильным телефоном без специальной гарнитуры. Однако водитель делает вид, что это говорят не ему.

В этот момент к девушке подошла кондуктор и поинтересовалась, чем ей мешает водитель, разговаривающий по телефону. Та ответила, что она просто беспокоится, что может случиться авария. На это кондуктор пояснила: «сейчас все разговаривают. У вас проблемы какие-то были раньше?»

Однако ответить женщина не успевает. Водитель остановился и прижал женщину дверью и та громко выругалась. Не сдерживался в этот момент и водитель. После чего мужчина заявил, что он никуда не поедет, пока девушка не выйдет из автобуса и потребовал, чтобы кондуктор вернула ей деньги.

«Это ему надо. По работе, понимаете?», — пыталась объяснить кондуктор. Однако в этот момент водитель попросил убрать телефон иначе он его разобьет. На этом видео прерывается.

По словам Нестеровой, она ехала в диагностический центр и после того, как ее высадили и вернули деньги, пришлось идти пешком полкилометра. Нестерова рассказала, что после инцидента обратилась в транспортную компанию, предоставив видео и фото госномера автобуса. Там заявили, что водителю сделают выговор, однако извинений якобы не принесли.

Как рассказала местным СМИ руководитель компании перевозчика Марина Нифантьева, после случившегося шофер написал объяснительную.

«Мы провели общее собрание со всеми водителями. В очередной раз напомнили им, как нужно себя вести с пассажирами, а также о правилах дорожного движения. Провинившийся водитель написал на двух листах объяснительную. Самое большое, что я могла сделать, — лишить его премии», — рассказала она.

Нинантьева уточнила, что это две тысячи рублей и рассказала, почему шофер так неадекватно себя повел.

Мужчина вел себя агрессивно из-за семейных проблем. Оказалось, что в тот день 93-летнему отцу водителя стало плохо и он ждал звонка из больницы, чтобы узнать о его самочувствии. Однако в тот самый момент, когда девушка сделала шоферу замечание, тому сообщили, что его отца больше нет.

«Именно поэтому и сорвался. Это ужасно, но это не оправдание. Я все равно не могу понять, почему он так разговаривал с девушкой, еще и беременной. В этой ситуации я за нее», — сказала Нифантьева.

На данный момент мужчина уехал из Екатеринбурга на похороны.

Также проверку начала и Прокуратура города Екатеринбурга.

«Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. Будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет административную ответственность ст. 12.36.1 КоАП РФ. За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

Между тем под постом Нестеровой пользователи начали рассказывать, что водители маршрута №33 регулярно разговаривают по телефону без специальной гарнитуры.