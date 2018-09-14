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Саратовец выдержал столкновение с поездом
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Саратовец выдержал столкновение с поездом 

САРАТОВ24 + ещё 1 17 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове около Трофимовского моста мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном для этого месте. Это обернулось для него несчастным случаем — пешехода сбила электричка. Поезд остановился, машинист вызвал на место медиков. Также он вышел на улицу и предложил пострадавшему помощь. Тот, в свою очередь, от неё отказался, но взамен попросил довезти его до станции «Молодёжная». Когда мужчина получил отказ, он ушёл с места происшествия в неизвестном направлении. На данной момент нет информации о том, насколько серьёзны полученные им повреждения.
После этого машинист сообщил о случившемся в полицию и двинулся дальше по своему маршруту. Чуть позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но, конечно, сбитого человека они застать не успели. В настоящие время проводится проверка и выясняются все прочие подробности происшествия.
Напомним, недавно произошёл ещё один несчастный случай с участием саратовского поезда. Из вагона во время движения выпала женщина и получила ушиб.
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