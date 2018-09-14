32 водителя были оштрафованы за езду по Большой Покровской

32 нарушения правил дорожного движения выявлено на улице Большой Покровской за вторую неделю сентября, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Семь нарушений касались движения в пешеходной зоне. 20 водителя проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Еще пять были оштрафованы по другим статьям.

Всего за время действия запрета движения транспорта по главной улице города ПДД были нарушены 371 раз.