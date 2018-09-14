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32 водителя были оштрафованы за езду по Большой Покровской
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32 водителя были оштрафованы за езду по Большой Покровской 

Newsroom24 17 часов назад
Фото: Newsroom24
32 нарушения правил дорожного движения выявлено на улице Большой Покровской за вторую неделю сентября, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Семь нарушений касались движения в пешеходной зоне. 20 водителя проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Еще пять были оштрафованы по другим статьям.
Всего за время действия запрета движения транспорта по главной улице города ПДД были нарушены 371 раз.
Напомним, по поручению мэра Владимира Панова с апреля 2018 года на главной улице города введен запрет на движение любого автотранспорта. Территория ограничена 16 указателями «Пешеходная дорожка».
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