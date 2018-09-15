Более 30 водителей оштрафовано за езду по Большой Покровской

32 водителя оштрафовано за езду по улице Большой Покровской, которая является пешеходной. Именно столько нарушителей было выявлено за период с 7 по 13 сентября. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

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Напомним, в коне мая по главной улице города запретили движение транспорта. Однако водители продолжают нарушать правила. За неделю семь случаев касались движения по пешеходной зоне, еще 20 автомобилистов проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Пять водителей были штрафованы за прочие нарушения.

Всего с начала действия запрета правила нарушил 731 автомобилист.

Напомним, на прошлой неделе за езду по Большой Покровской оштрафовали 37 водителей.