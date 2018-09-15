Ещё
На центральных улицах Калининграда из-за ДТП образовались пробки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На центральных улицах Калининграда из-за ДТП образовались пробки 

Клопс.Ru + ещё 1 20 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде на центральных улицах в результате аварии образовались дорожные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Движение в субботу днём, 15 сентября, было затруднено на Ленинском проспекте. Пробка здесь растянулась от пересечения с ул. Шевченко до площади Победы. Также стоят ул. Театральная, часть Гаражной и Гвардейский проезд. Кроме того, пробка образовалась на ул. Черняховского от Ленинского проспекта до перекрёстка с ул. Горького и на площади Победы со стороны проспекта Мира.
Ранее в двухкилометровой пробке встала ул. Дзержинского.
Клопс.Ru: последние новости
УМВД: водитель "Волги", устроивший ДТП в Советске, был пьян Глава Калининграда прокомментировал забастовку водителей маршруток На Московском проспекте столкнулись Nissan и Renault, собирается пробка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение