На центральных улицах Калининграда из-за ДТП образовались пробки

В Калининграде на центральных улицах в результате аварии образовались дорожные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Движение в субботу днём, 15 сентября, было затруднено на Ленинском проспекте. Пробка здесь растянулась от пересечения с ул. Шевченко до площади Победы. Также стоят ул. Театральная, часть Гаражной и Гвардейский проезд. Кроме того, пробка образовалась на ул. Черняховского от Ленинского проспекта до перекрёстка с ул. Горького и на площади Победы со стороны проспекта Мира.

Ранее в двухкилометровой пробке встала ул. Дзержинского.