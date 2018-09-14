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Улицы Калининграда встали в восьмибалльных пробках
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Улицы Калининграда встали в восьмибалльных пробках 

Клопс.Ru 16 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В пятницу вечером на дорогах Калининграда образовались заторы в восемь баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
На ул. Большая окружная образовался затор длиной в 3,5 км. Пробка растянулась от развязки в районе Кутузово до кольца у Васильково. Скорость движения на этом участке не превышает 7 км/ч. В пробке стоят ул. Дзержинского и проспект Калинина. В общей сложности затор растянулся на 14 км, скорость движения здесь составляет 3-7 км/ч. Из-за дорожных работ и нескольких аварий двухкилометровая пробка образовалась на ул. Дмитрия Донского и Московском проспекте. На этих участках поток машин движется со скоростью 5 км/ч.
Кроме того, затор образовался на нескольких участках проспекта Мира и Ленинского проспекта. Также встали ул. Черняховского, Литовский вал и ул. Александра Невского в районе площади Василевского. Движение затруднено на ул. Гайдара, Советском проспекте, ул. Космонавта Леонова, ул. Горького и Правой Набережной, ул. Железнодорожной и Пролетарской.
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