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Чувашия получит девять новых автомобилей скорой помощи
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Чувашия получит девять новых автомобилей скорой помощи 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ЧЕБОКСАРЫ, 14 сен — РИА Новости. Девять новых автомобилей скорой медицинской помощи пополнят автопарк Минздрава Чувашии в этом году, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения республики.
По его словам, в прошлом году по распоряжению правительства России в службу скорой медицинской помощи Чувашии поступили 26 автомобилей скорой помощи класса «В», из них три — по программе моногорода.
"К 2021 году автопарк станции скорой медицинской помощи должен быть полностью обновлен, ведь новые автомобили — важный шаг на пути повышения качества и доступности скорой медицинской помощи. Наша цель — сохранить как можно больше жизней", — процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова.
В пресс-службе добавили, что в этом году Чувашия планирует закупить еще 84 автомобиля скорой медицинской помощи. На эти цели выделены более 230 миллионов рублей из республиканского бюджета.
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