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В Сирии семь человек погибли в ДТП
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В Сирии семь человек погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек погибли, 24 ранены в результате ДТП с участием автобуса на трассе между сирийскими городами Хомс и Дамаск, передает гостелевидение Сирии.
Пассажирский автобус, следовавший из Дамаска, перевернулся на трассе в 15 километрах к югу от Хомса у деревни Саншар, заявил телевидению начальник полиции Хомса Халид Хиляль.
"Автобус перевернулся из-за превышения скорости, что привело к гибели семи человек, 24 получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Хиляль.
По его словам, трое из погибших, в том числе трехмесячная девочка, пока не опознаны.
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