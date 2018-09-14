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Объезжала по обочине и попала на встречную: под Богдановичем девушка на ВАЗе угодила под бензовоз
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Объезжала по обочине и попала на встречную: под Богдановичем девушка на ВАЗе угодила под бензовоз 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
В пятницу, 14 сентября, на 88-м километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошло лобовое столкновение фуры и ВАЗ-2114. От удара легковушку сильно смяло, а ее пассажиров увезли в реанимацию.
ДТП произошло в половине седьмого вечера.
За рулем ВАЗ-2114 сидела 26-летняя девушка. Как рассказали E1.RU в УГИБДД по Свердловской области, права она получила меньше двух месяцев назад.
Она ехала со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, и решила обогнать ехавшую впереди фуру справа по обочине.
— При опережении грузового автомобиля Howo по правой обочине допустила занос своего транспортного средства, после чего автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении бензовозом Scania, а после столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком Howo, — пояснили в ГИБДД.
Как установили сотрудники ГИБДД, бензовоз ехал «порожняком».
С места ДТП девушку-водителя и ее пассажира доставили в больницу Богдановича.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.
— Вероятнее всего, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не сумела сориентироваться в дорожной ситуации, — считают в Госавтоинспекции.
Недавно на трассе Пермь-Екатеринбург, после лобового столкновения фуры и легковушек произошел пожар.
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