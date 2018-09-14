Пробка в несколько километров: водители застряли на дублёре Сибирского тракта из-за дорожных работ

Вечером в пятницу на дублёре Сибирского тракта образовалась гигантская пробка, в которую попали автомобилисты, выезжающие из города. Как сообщил E1.RU один из водителей, затор на дороге длиной в несколько километров, пробка начинается практически от ЖБИ и доходит до ЕКАД. Люди проводят в ней от 40 минут до полутора часов.

— Пробка только в одну сторону. Доходит от съезда на ЕКАД и практически до гипермаркета METRO, — рассказал E1.RU Вахтанг Костандян.

По словам мужчины, пробка начала образовываться около 20:00, когда многие стали выезжать из города после рабочей недели.

В социальных сетях водители тоже обсуждают, что одна из причин затора как раз таки в том, что екатеринбуржцы выезжают на дачи, ещё одна причина — ремонт моста на ЕКАД.

По данным сервиса Яндекс. Карты, движение на дублёре Сибирского тракта затруднено до сих пор, но в основном — у кольцевой автодороги. Машины проезжают там со скоростью от 5 до 20 км/ч.

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Это уже не первый раз, когда в пятницу дублёр Сибирского тракта встаёт в пробку. Причина и в прошлый раз была в ремонте моста.