Ещё
Пробка в несколько километров: водители застряли на дублёре Сибирского тракта из-за дорожных работ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробка в несколько километров: водители застряли на дублёре Сибирского тракта из-за дорожных работ 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
Вечером в пятницу на дублёре Сибирского тракта образовалась гигантская пробка, в которую попали автомобилисты, выезжающие из города. Как сообщил E1.RU один из водителей, затор на дороге длиной в несколько километров, пробка начинается практически от ЖБИ и доходит до ЕКАД. Люди проводят в ней от 40 минут до полутора часов.
— Пробка только в одну сторону. Доходит от съезда на ЕКАД и практически до гипермаркета METRO, — рассказал E1.RU Вахтанг Костандян.
По словам мужчины, пробка начала образовываться около 20:00, когда многие стали выезжать из города после рабочей недели.
В социальных сетях водители тоже обсуждают, что одна из причин затора как раз таки в том, что екатеринбуржцы выезжают на дачи, ещё одна причина — ремонт моста на ЕКАД.
По данным сервиса Яндекс. Карты, движение на дублёре Сибирского тракта затруднено до сих пор, но в основном — у кольцевой автодороги. Машины проезжают там со скоростью от 5 до 20 км/ч.
Если вы тоже попали в пробку на дублёре Сибирского тракта, успели сделать фото или снять видео, присылайте их на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
Это уже не первый раз, когда в пятницу дублёр Сибирского тракта встаёт в пробку. Причина и в прошлый раз была в ремонте моста.
e1.ru: последние новости
Дорожное видео недели: погоня за пьяным, таран пиццерии и президентский кортеж для генпрокурора Водителя грузовика, который сбил байкера под Первоуральском и уехал, отправили в колонию-поселение «Я паркуюсь как...»: дуэт Porsche у помойки, автохам-лилипут и стоянка для одного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Запашный попал в серьезную аварию8
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение