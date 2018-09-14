В Пушкинском районе вероятный виновник смертельного ДТП устроил краудфандинг

Вероятный виновник смертельного ДТП собирает деньги, размещая в социальных сетях просьбы о помощи пострадавшим в этой же аварии. На столь необычный краудфандинг обратили внимание родственники погибших — они уверены, что на самом деле собранные деньги мужчина тратит на адвоката.

Источник фото: телеканал «360»

Приходя на это место, Ольга Светкова каждый раз не может сдержать слез. После девятого августа ее жизнь делится на до и после. Тем вечером Ольга с сестрой и ее мужем отдыхали у загородного дома в машине Николая Н. — по словам свидетелей, за рулем находился именно он. Выпивший автомобилист якобы заснул на парковке, пассажиры решили не выходить и продолжили слушать музыку. Однако, вскоре Николай проснулся.

Источник фото: телеканал «360»

«Он внезапно очнулся, нажал на газ, мы не сообразили, как только закрыть двери, и все. Ну и пошел в движение, вышел на трассу, и начал набирать скорость, мы нецензурной бранью ему говорим — останови! Он нас не слушал, игнорировал и еще больше давил на газ», — вспоминает Ольга Светкова.

Источник фото: телеканал «360»

В той аварии погибли сестра Ольги и ее муж — у пары сиротами остались двое детей. На самой Ольге живого почти не осталось — после пяти дней в реанимации перечисление всех её травм занимает несколько минут. Сам же Николай почти не пострадал. Теперь уверяет: за рулем был не он.

«Много кто говорил, что сестра была за рулем — это неправда. Она никогда у меня за руль не садилась», — говорит девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Николай проходит по делу как свидетель, а в социальных сетях собирают деньги на помощь детям погибших и на лечение самой Ольги — только в реквизитах указан номер банковской карты Николая.

Родственники погибших уверены: таким неординарным способом Николай собирал средства на адвоката. Правозащитник действительно появился. Участник смертельного ДТП общается только через него.

«За рулем, с его слов, была одна из погибших — Светкова Оксана», — сказал адвокат Николая Владислав Песков.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Николая Н. — следователи говорят: если на руле обнаружат биологические следы Николая, то будут ходатайствовать об его аресте, а правовой статус изменится со свидетеля на подозреваемого. Ольга же и ее семья переживают: в преддверии суда Николай может скрыться от следствия.