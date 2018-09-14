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Массовая авария в Сипайлово: в Уфе столкнулись 6 машин
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Массовая авария в Сипайлово: в Уфе столкнулись 6 машин 

ufa1.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: ufa1.ru
О масштабной аварии в уфимском микрорайоне Сипайлово очевидцы сообщили в 10 часов вечера в пятницу, 14 сентября.
— Ребят, на Жукова каша возле салона «Рено», живые есть, кто знает? — написал автолюбитель по имени Александр и выложил пост в группу «БашДТП».
Но подробности происшествия удалось установить лишь через полчаса. Как рассказали автомобилисты, неподалеку от перекрестка с улицей Новоженова столкнулись сразу шесть машин. Причем пару из них откинуло на встречную полосу в направлении центра города, проезд автотранспорта со стороны улицы Сельская Богородская оказался затруднен. Не обошлось и без пострадавших.
— «Матиз» — в котлету, видел, реанимация уезжала с места, — рассказал Ильдар.
На месте работают дорожные полицейские. Обстоятельства ДТП уточняются.
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