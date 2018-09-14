Массовая авария в Сипайлово: в Уфе столкнулись 6 машин

О масштабной аварии в уфимском микрорайоне Сипайлово очевидцы сообщили в 10 часов вечера в пятницу, 14 сентября.

— Ребят, на Жукова каша возле салона « Рено », живые есть, кто знает? — написал автолюбитель по имени Александр и выложил пост в группу «БашДТП».

Но подробности происшествия удалось установить лишь через полчаса. Как рассказали автомобилисты, неподалеку от перекрестка с улицей Новоженова столкнулись сразу шесть машин. Причем пару из них откинуло на встречную полосу в направлении центра города, проезд автотранспорта со стороны улицы Сельская Богородская оказался затруднен. Не обошлось и без пострадавших.

— «Матиз» — в котлету, видел, реанимация уезжала с места, — рассказал Ильдар.

На месте работают дорожные полицейские. Обстоятельства ДТП уточняются.