В Уфе легковушка столкнулась с бетономешалкой

В Уфе на сложном перекрестке Миловка-Дмитревка-Затон столкнулись «Нива» столкнулась с КамАЗом. Как сообщают очевидцы ДТП, пострадал ребёнок, которого увезли в больницу на машине скорой помощи. Что с ним — пока неизвестно.

На месте работают сотрудники дорожной инспекции, которым и предстоит установить причину аварии. Между тем, многие водители отмечают, что данный участок дороги очень опасен, в ДТП здесь угодить легко, особенно при неработающем светофоре.

А как вы думаете, чего не хватает этому перекрестку?