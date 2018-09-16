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В Уфе легковушка столкнулась с бетономешалкой
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В Уфе легковушка столкнулась с бетономешалкой 

ufa1.ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе на сложном перекрестке Миловка-Дмитревка-Затон столкнулись «Нива» столкнулась с КамАЗом. Как сообщают очевидцы ДТП, пострадал ребёнок, которого увезли в больницу на машине скорой помощи. Что с ним — пока неизвестно.
На месте работают сотрудники дорожной инспекции, которым и предстоит установить причину аварии. Между тем, многие водители отмечают, что данный участок дороги очень опасен, в ДТП здесь угодить легко, особенно при неработающем светофоре.
А как вы думаете, чего не хватает этому перекрестку?
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