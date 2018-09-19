450 волгоградцев прошли обучение в центрах поддержки бизнеса

В Волгограде с января по сентябрь 2018 года более 450 человек посетили бесплатные тренинги и семинары в центрах поддержки предпринимательства и экспорта. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составил около 500 человек.

По данным пресс-службы губернатора, коммерсантам рассказали, как привлечь инвестиции, экспортировать продукцию, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии управления и т.п. С 24 сентября в области стартует проект «Корпорации „МСП“ „Школа предпринимателя“. До конца месяца также пройдут круглый стол по инвестициям в бизнесе и форум малого и среднего предпринимательства.