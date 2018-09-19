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450 волгоградцев прошли обучение в центрах поддержки бизнеса
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450 волгоградцев прошли обучение в центрах поддержки бизнеса 

АиФ Волгоград + ещё 4 31 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде с января по сентябрь 2018 года более 450 человек посетили бесплатные тренинги и семинары в центрах поддержки предпринимательства и экспорта. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составил около 500 человек.
По данным пресс-службы губернатора, коммерсантам рассказали, как привлечь инвестиции, экспортировать продукцию, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии управления и т.п. С 24 сентября в области стартует проект «Корпорации „МСП“ „Школа предпринимателя“. До конца месяца также пройдут круглый стол по инвестициям в бизнесе и форум малого и среднего предпринимательства.
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