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Первый дождь и превышение скорости: на юге Волгограда утром Mercedes превратился в груду железа
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Первый дождь и превышение скорости: на юге Волгограда утром Mercedes превратился в груду железа 

v1.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: v1.ru
Авария произошла этим утром
В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 16 сентября, рано утром произошла страшная авария, в результате которой Mercedes оказался буквально скомканным куском железа. Проезжавшие мимо места аварии волгоградцы сообщают об одном погибшем.
По сведениям очевидцев, авария с участием черной иномарки произошла в Волгограде около 06:00 недалеко от завода «Вторчермет». На фотографиях, сделанных волгоградцами, видно, что Mercedes сильно искорежен. На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики.
Волгоградцы полагают, что причинами аварии в совокупности могли стать мокрая дорога после первого в городе дождя и превышение скорости.
— Скорее всего, превысил, — говорит увидевший последствия ДТП Анатолий Червинский. — Дорога мокрая, вот его и занесло. Перевернулся несколько раз, видимо.
Некоторые из проезжавших мимо горожан успели заметить рядом с машиной труп мужчины. Мы уточняем информацию об обстоятельствах ДТП и пострадавших.
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