Первый дождь и превышение скорости: на юге Волгограда утром Mercedes превратился в груду железа

Авария произошла этим утром

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 16 сентября, рано утром произошла страшная авария, в результате которой Mercedes оказался буквально скомканным куском железа. Проезжавшие мимо места аварии волгоградцы сообщают об одном погибшем.

По сведениям очевидцев, авария с участием черной иномарки произошла в Волгограде около 06:00 недалеко от завода «Вторчермет». На фотографиях, сделанных волгоградцами, видно, что Mercedes сильно искорежен. На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики.

Волгоградцы полагают, что причинами аварии в совокупности могли стать мокрая дорога после первого в городе дождя и превышение скорости.

— Скорее всего, превысил, — говорит увидевший последствия ДТП Анатолий Червинский. — Дорога мокрая, вот его и занесло. Перевернулся несколько раз, видимо.

Некоторые из проезжавших мимо горожан успели заметить рядом с машиной труп мужчины. Мы уточняем информацию об обстоятельствах ДТП и пострадавших.