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«Скорая ехала долго»: в центре Волгограда на скорости столкнулись две машины
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«Скорая ехала долго»: в центре Волгограда на скорости столкнулись две машины 

v1.ru 13 часов назад
Фото: v1.ru
Авария произошла на 7-ой Гвардейской
Экстренная помощь врачей потребовалась сегодня, 14 сентября, вечером водителям и пассажирам двух машин, столкнувшихся на перекрестке проспекта Ленина и 7-ой Гвардейской. Машины влетели друг в друга на приличной скорости.
— Самого момента аварии я не видел, но случилась оно в начале девятого, — рассказал V1.ru волгоградец Петр Афанасьев. — Очень сильно машины повреждены. Есть пострадавшие. На месте, когда ехал, находились две скорые и один наряд полиции.
По словам волгоградцев, обсуждающих ДТП в социальных сетях. Участникам аварии, находившимся в машине, пришлось подождать в ожидании скорой.
— Долго ехали скорые, — пишет волгоградка в популярном паблике. — Мы, когда ехали в центр, видели эту аварию, а потом спустя минут 40 минут возвращались и бригада пролетела мимо на большой скорости.
Пишите на почту редакции, в наши группы «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», а также в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7–917–840–00–50, если стали очевидцем этой аварии. Мы обязательно опубликуем ваши фото и видео.
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