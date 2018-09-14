«Скорая ехала долго»: в центре Волгограда на скорости столкнулись две машины

Авария произошла на 7-ой Гвардейской

Экстренная помощь врачей потребовалась сегодня, 14 сентября, вечером водителям и пассажирам двух машин, столкнувшихся на перекрестке проспекта Ленина и 7-ой Гвардейской. Машины влетели друг в друга на приличной скорости.

— Самого момента аварии я не видел, но случилась оно в начале девятого, — рассказал V1.ru волгоградец Петр Афанасьев. — Очень сильно машины повреждены. Есть пострадавшие. На месте, когда ехал, находились две скорые и один наряд полиции.

По словам волгоградцев, обсуждающих ДТП в социальных сетях. Участникам аварии, находившимся в машине, пришлось подождать в ожидании скорой.

— Долго ехали скорые, — пишет волгоградка в популярном паблике. — Мы, когда ехали в центр, видели эту аварию, а потом спустя минут 40 минут возвращались и бригада пролетела мимо на большой скорости.

Пишите на почту редакции, в наши группы «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», а также в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7–917–840–00–50, если стали очевидцем этой аварии. Мы обязательно опубликуем ваши фото и видео.