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На Новокуркинском шоссе произошла авария
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На Новокуркинском шоссе произошла авария 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Как стало известно «360», иномарка врезалась в столб.
По имеющимся данным, пострадал ее водитель 1979 года рождения. Подробности аварии не приводятся.
Источник фото: телеканал «360»
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