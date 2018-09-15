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Число жертв в результате смертельного ДТП в Ингушетии возросло до шести человек
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Число жертв в результате смертельного ДТП в Ингушетии возросло до шести человек 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ». Там столкнулись два легковых автомобиля — Lada Priora и Hyundai Solaris.
Возросло число жертв при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии. Как уточнили в МВД по республике, по обновленным данным погибли шесть человек, включая ребенка. Ранее же сообщалось о четырех жертвах ДТП.
Авария произошла на федеральной дороге «Кавказ» на территории аэропорта «Магас». Там столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris.
«В результате столкновения погибли оба водителя и еще четыре человека, в том числе годовалый мальчик. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, для ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП.
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