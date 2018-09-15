Число жертв в результате смертельного ДТП в Ингушетии возросло до шести человек

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ». Там столкнулись два легковых автомобиля — Lada Priora и Hyundai Solaris.

Возросло число жертв при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии. Как уточнили в МВД по республике, по обновленным данным погибли шесть человек, включая ребенка. Ранее же сообщалось о четырех жертвах ДТП.

Авария произошла на федеральной дороге «Кавказ» на территории аэропорта «Магас». Там столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris.

«В результате столкновения погибли оба водителя и еще четыре человека, в том числе годовалый мальчик. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС , для ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП.