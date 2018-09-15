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Во Владивостоке массовое ДТП стало причиной пробки
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Во Владивостоке массовое ДТП стало причиной пробки 

Primpress + ещё 1 10 часов назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке в результате массового ДТП образовалась пробка в районе Второй Речки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl.
В аварии пострадали пять автомобилей. По предварительным данным, на путепроводе в районе Второй Речки в сторону центра двигались две иномарки. Один из водителей не справился с управлением и совершил столкновение с другим. Водитель следовавшего за ними автомобиля не смог объехать место ДТП и решил экстренно затормозить, в результате чего пострадали еще три автомобиля.
О пострадавших не сообщается, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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