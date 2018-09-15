«Расистский скандал»: женщине пришлось покинуть город после оскорблений в адрес другой девушки

Видеозапись словесной перепалки, на которой одна девушка оскорбляет другую, стала вирусной, после того, как была опубликована в соцсетях. Причиной этому стали расистские высказывания в адрес «жертвы». Инцидент произошел в Портленде, (штат Орегон, США). Реакция пользователей на данную запись была настолько гневной, что заставила обидчицу покинуть этот район. Историю перепалки двух девушек рассказало издание Newsweek.

На видеозаписи видно, как женщина, находящаяся за рулем белого автомобиля, оскорбляет другого водителя, который в свою очередь, производил съемку. Позже обиженная девушка разместила видео в соцсети, описав, что произошло. Всего за два дня видео было просмотрено около миллиона раз.

Водитель белого автомобиля в ходе разговора назвала свою жертву «нелегалкой» добавив, что «родителям девушки пришлось заниматься грязной работой, чтобы попасть сюда». Говоря это, женщина улыбается, в то время, как ее пассажир прячется от камеры.

По словам оскорбленной девушки, она была с друзьями в Портленде, когда произошла перепалка. Женщина начала оскорблять ее за то, что она была азиаткой. «Она азиатка, она не может видеть, поэтому она не может ездить», — процитировала девушка слова своей обидчицы.

Женщины на белом автомобиле была быстро вычислена в соцсетях. Позже ее мать заявила, что она «сожалеет», и признает, что она «допустила ошибку».

Отмечается, что их дом был поставлен под полицейское наблюдение после звонков с угрозами, а работодатель агрессивной американки рассказал, что ему пришлось уволить ее после инцидента.

Оскорбленная девушка позже опубликовала на своей странице фотографию своего американского паспорта и написала, что находится в стране законно.