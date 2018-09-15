Индийский офицер контролирует дорожное движение танцем. Видео

Сотрудник дорожной полиции в Индии привлекает внимание водителей автомобилей, используя уникальные шаги для контроля движения на дороге в восточном городе Бхубанешвар. Видеозапись его работы была опубликована CGTN в Twitter.

Офицер разработал такую технику четыре года назад для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов к соблюдению правил дорожного движения и заставить их следовать.

С тех пор сотрудник индийской дорожной полиции использует свои дежурства не только для повышения осведомленности граждан, но и для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.