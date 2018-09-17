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Хабаровская пенсионерка выпала с окна своей квартиры
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Хабаровская пенсионерка выпала с окна своей квартиры 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Хабаровске погибла 73-летняя женщина. По предварительным данным, она выпала из окна своей квартиры. Об этом сообщил сайт DVHAB.RU.
Тело пенсионерки нашли местные жители в Индустриальном районе Хабаровска. Они и сообщили сотрудникам правоохранительных органов о гибели пожилой женщины.
По словам очевидцев и соседей, погибшая жила на пятом этаже. Она была инвалидом второй группы и состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Полицейские пока не заводили уголовное дело по факту гибели пенсионерки. Расследование этой чрезвычайной ситуации продолжается.
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