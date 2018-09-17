Хабаровская пенсионерка выпала с окна своей квартиры

В Хабаровске погибла 73-летняя женщина. По предварительным данным, она выпала из окна своей квартиры. Об этом сообщил сайт DVHAB.RU.

Тело пенсионерки нашли местные жители в Индустриальном районе Хабаровска. Они и сообщили сотрудникам правоохранительных органов о гибели пожилой женщины.

По словам очевидцев и соседей, погибшая жила на пятом этаже. Она была инвалидом второй группы и состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Полицейские пока не заводили уголовное дело по факту гибели пенсионерки. Расследование этой чрезвычайной ситуации продолжается.