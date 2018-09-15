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Переломом бедра обернулась для пенсионерки поездка в автобусе в Хабаровске
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Переломом бедра обернулась для пенсионерки поездка в автобусе в Хабаровске 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Хабаровске пожилая женщина попала в больницу с переломом бедра. Тяжелую травму горожанка получила, когда выпала из автобуса маршрута № 24. Об этом сообщил сайт gubernia.com.
Вечером 13 сентября на проспекте 60-летия Октября пенсионерка выходила из транспортного средства на остановке «Поворот на Второй Хабаровск», когда автобуса тронулся раньше времени. 81-летняя женщина упала на асфальт.
37-летний водитель заявил, что не считает себя виновным, а пассажирка упала, когда дверь закрылась. Кондуктор вполне ожидаемо занял сторону водителя. Он заверил, что пенсионерка потеряла равновесие, когда машина уже тронулась с места.
Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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