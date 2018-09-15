Переломом бедра обернулась для пенсионерки поездка в автобусе в Хабаровске

В Хабаровске пожилая женщина попала в больницу с переломом бедра. Тяжелую травму горожанка получила, когда выпала из автобуса маршрута № 24. Об этом сообщил сайт gubernia.com.

Вечером 13 сентября на проспекте 60-летия Октября пенсионерка выходила из транспортного средства на остановке «Поворот на Второй Хабаровск», когда автобуса тронулся раньше времени. 81-летняя женщина упала на асфальт.

37-летний водитель заявил, что не считает себя виновным, а пассажирка упала, когда дверь закрылась. Кондуктор вполне ожидаемо занял сторону водителя. Он заверил, что пенсионерка потеряла равновесие, когда машина уже тронулась с места.

Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.