Главные события ночи с 14 на 15 сентября

Стрельба в центре Москвы из окна офисного здания, пятеро хулиганов избили сотрудника Росгвардии, один человек погиб при столкновении фуры и автомобиля, на автозаправке сгорела машина, московские аэропорты отменили и задержали около 40 рейсов

Семь человек, находившиеся поздно вечером в офисе, распивали спиртные напитки и начали стрелять из окон здания.

В Мещанском районном суде рассмотрят дело Исляма Малекова , который приподнял и пронес сотрудника Росгвардии на станции Московского метрополитена.

Дотла сгорел автомобиль на автозаправке в Подольске.

На юго-востоке Москвы произошла авария. В результате происшествия один человек получил травмы не совместимые с жизнью.

Российская мужская сборная по волейболу выиграла у тунисцев в ходе чемпионата мира. Пять человек избили росгвардейца рядом с Солнцевскими прудами около двенадцати часов ночи.

Женщина попала в реанимацию после селфи со статуей в ресторане.