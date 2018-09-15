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Главные события ночи с 14 на 15 сентября
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Главные события ночи с 14 на 15 сентября 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Стрельба в центре Москвы из окна офисного здания, пятеро хулиганов избили сотрудника Росгвардии, один человек погиб при столкновении фуры и автомобиля, на автозаправке сгорела машина, московские аэропорты отменили и задержали около 40 рейсов
Семь человек, находившиеся поздно вечером в офисе, распивали спиртные напитки и начали стрелять из окон здания.
В Мещанском районном суде рассмотрят дело Исляма Малекова, который приподнял и пронес сотрудника Росгвардии на станции Московского метрополитена.
Дотла сгорел автомобиль на автозаправке в Подольске.
На юго-востоке Москвы произошла авария. В результате происшествия один человек получил травмы не совместимые с жизнью.
Российская мужская сборная по волейболу выиграла у тунисцев в ходе чемпионата мира. Пять человек избили росгвардейца рядом с Солнцевскими прудами около двенадцати часов ночи.
Женщина попала в реанимацию после селфи со статуей в ресторане.
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