Пьяный пешеход попал под колеса иномарки во Владивостоке 

Во Владивостоке пьяный пешеход попал под колеса иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl. Это произошло в районе остановки общественного транспорта «Дальзавод».
Как сообщает очевидец, ночью в районе трех часов мужчина и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вышли с одного из «злачных» заведений и решили перебежать дорогу в неположенном месте. Женщине это удалось, а мужчина попал под колеса автомобиля марки Toyota Celica. По словам водителя, женщину он увидел, а мужчина буквально появился за милисекунды до столкновения. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован.