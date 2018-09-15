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Пьяный пешеход попал под колеса иномарки во Владивостоке
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Пьяный пешеход попал под колеса иномарки во Владивостоке 

Primpress + ещё 1 4 часа назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке пьяный пешеход попал под колеса иномарки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dps_vl. Это произошло в районе остановки общественного транспорта «Дальзавод».
Как сообщает очевидец, ночью в районе трех часов мужчина и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вышли с одного из «злачных» заведений и решили перебежать дорогу в неположенном месте. Женщине это удалось, а мужчина попал под колеса автомобиля марки Toyota Celica. По словам водителя, женщину он увидел, а мужчина буквально появился за милисекунды до столкновения. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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