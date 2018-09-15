Украинцы погибли в ДТП под Петербургом 

В Ленинградской области болгарская фура врезалась в украинский микроавтобус. Погибли 4 гражданина Украины.
ДТП произошло около часа ночи в Волосовском районе, на 76 километре автодороги «Нарва», сообщает ГИБДД. Грузовик DAF с болгарскими номерами врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter с номерами Украины. В результате лобового столкновения водитель и три пассажирки, находящиеся в микроавтобусе, погибли. Еще один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице. По предварительной версии, водитель фуры — гражданин Болгарии — не справился с управлением и выехал на встречку.
Фотографии с места ДТП опубликованы в соцсетях. Пользователи пишут, что подобные микроавтобусы часто курсируют между Россией и соседней страной.
Гибель 4 граждан подтвердили в украинском МИД.
«В результате ДТП в Ленинградской области погибли 4 граждан Украины, 1 — госпитализирован. Соболезнования родным», — написала представитель МИД в Twitter.