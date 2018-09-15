Ещё
ДТП с водкой и танцами: автомобилист устроил пьяную «вечеринку» на месте аварии во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП с водкой и танцами: автомобилист устроил пьяную «вечеринку» на месте аварии во Владивостоке 

Prim.News 4 часа назад
Фото: Prim.News
Необычное ДТП произошло на улице Ватутина.
«Вылетели с дороги. Ватутина, 14. Очевидцы говорят стоят с 2ух ночи. Стоят пьют водку, пиво, играет музыка. Девушка танцует. Весело им вообщем-то.», — говорится в сообщении.
О пострадавших информации нет.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке огромный тягач протаранил легковушку Неуправляемый автомобиль сбил женщину и врезался в такси во Владивостоке Взрыв колеса спровоцировал серьёзное ДТП на Золотом мосту Владивостока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение