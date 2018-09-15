ДТП с водкой и танцами: автомобилист устроил пьяную «вечеринку» на месте аварии во Владивостоке

Необычное ДТП произошло на улице Ватутина. «Вылетели с дороги. Ватутина, 14. Очевидцы говорят стоят с 2ух ночи. Стоят пьют водку, пиво, играет музыка. Девушка танцует. Весело им вообщем-то.», — говорится в сообщении. О пострадавших информации нет.