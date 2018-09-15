Дорожное видео недели: погоня за пьяным, таран пиццерии и президентский кортеж для генпрокурора 

Принято считать, что пешеходы всегда правы. Но это не так. В этом обзоре самых интересных записей есть пример такой ситуации: из-за девушки, которая поспешила перебежать Космонавтов, серьёзно пострадал байкер. Если девушка выживет, то не исключено, что ей грозит реальный тюремный срок.
Комментирует подборку постоянный автоэксперт E1.RU Дмитрий Ларионов.
Ночная погоня
Гаишникам пришлось изрядно погоняться за Daewoo Nexia, за рулём которой был пьяный гость из Средней Азии. Когда он ехал по Артинской, то неожиданно остановил машину возле дома № 25 и вместе с пассажирами попытался убежать во дворы, но инспекторы ГИБДД оказались быстрее. Они догнали и задержали беглецов.
— Сотрудники полиции почти всегда стеснены в способах, которыми они могут задерживать автомобиль нарушителя. К тому же они обязаны заботиться о других участниках движения. Кстати, пьяному водителю придётся оплачивать убытки, в том числе ремонт павильона.
Сгорел на работе
На кольце Уралмаша 11 сентября загорелся трамвай — полыхал утеплитель на крыше. В ТТУ рассказали, что трамвай всё-таки пострадал, но не от пожара, а потому что пришлось вскрывать крышу и проливать на всякий случай.
— По этой записи видно, что ток провоцировал горение. Как только электричество отключили, огонь сразу утих.
Заблокировали Вторчермет
Вроде бы мелкая авария с участием такси и фуры. Но водители решили ждать сотрудников ГИБДД, а потому из-за них сотням других пришлось проводить время в пробке.
— Самое дурацкое, что из-за такой ерундовой аварии образовались большие пробки. У нас, к сожалению, водители до сих пор не знают, что они обязаны зафиксировать аварию, сделать фото, чтобы освободить проезжую часть. Этим водителям грозит штраф в тысячу рублей.
Невидимый ремонт моста
Жители Уктуса и Химмаша жалуются — строители не торопятся ремонтировать мост на Щербакова — Белинского. В мэрии успокаивают, что всё идёт по плану, а низкая скорость — это только кажется. Говорят, что быстрее нельзя, так как бетон долго застывает. Так что до 30 ноября придётся потерпеть.
— К сожалению, иногда технология требует времени. Совсем не означает, что если не видно рабочих, то о ремонте забыли.
Попала под мотоцикл
На перекрёстке Космонавтов и Баумана мотоциклист сбил девушку. Всё бы ничего, но она перебегала дорогу на красный. Куда торопилась? В итоге — с серьёзными травмами она в реанимации, также в больнице и упавший после наезда байкер.
— Многие пешеходы почему-то думают, что в любом ДТП они правы. Это ни разу не так. По статистике, только в половине случаев они правы. Этот миф растёт из положений Гражданского кодекса, который требует от водителя покрыть ущерб пешеходу. В данном случае пострадал не только пешеход, но и мотоциклист. Я считаю, что за это девушку должны осудить. Наказание зависит от вреда здоровью байкера.
Протаранил пиццерию
В Екатеринбурге ищут водителя «четырнадцатой», который протаранил пиццерию на Белинского, 210а. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина ехал по переулку Трактористов, стал заворачивать на парковку пиццерии, но не рассчитал скорость и врезался в здание. На фасаде остались вмятины, а водитель лишился фары, бампера и смял капот.
— Странное ДТП. Совершенно непонятно, по какой причине врезался в здание. Но сразу после этого взял и уехал. Если водителя найдут, накажут, плюс к тому ОСАГО возместит ущерб, а после взыщут регрессом с водителя.
Скромный кортеж Чайки
В пятницу в Екатеринбург прилетел генеральный прокурор Юрий Чайка. По городу он передвигается на весьма не скромном кортеже, в которой 23 машины. Даже у Путина было меньше.
Для сравнения посмотрите на кортеж Владимира Путина, когда он приезжал в Екатеринбург.
— Мне кажется, что даже Путин ездил с меньшим количеством машин. Что тут сказать… Слуги народа. Настолько боятся его, что только так могут передвигаться.
Обязательно почитайте очередную «Группу разбора» — в этом выпуске мы обсудили аварию с участием велосипедиста.
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