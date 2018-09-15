Дорожное видео недели: погоня за пьяным, таран пиццерии и президентский кортеж для генпрокурора

Принято считать, что пешеходы всегда правы. Но это не так. В этом обзоре самых интересных записей есть пример такой ситуации: из-за девушки, которая поспешила перебежать Космонавтов, серьёзно пострадал байкер. Если девушка выживет, то не исключено, что ей грозит реальный тюремный срок.

Ночная погоня

Гаишникам пришлось изрядно погоняться за Daewoo Nexia , за рулём которой был пьяный гость из Средней Азии. Когда он ехал по Артинской, то неожиданно остановил машину возле дома № 25 и вместе с пассажирами попытался убежать во дворы, но инспекторы ГИБДД оказались быстрее. Они догнали и задержали беглецов.

— Сотрудники полиции почти всегда стеснены в способах, которыми они могут задерживать автомобиль нарушителя. К тому же они обязаны заботиться о других участниках движения. Кстати, пьяному водителю придётся оплачивать убытки, в том числе ремонт павильона.

Сгорел на работе

На кольце Уралмаша 11 сентября загорелся трамвай — полыхал утеплитель на крыше. В ТТУ рассказали, что трамвай всё-таки пострадал, но не от пожара, а потому что пришлось вскрывать крышу и проливать на всякий случай.

— По этой записи видно, что ток провоцировал горение. Как только электричество отключили, огонь сразу утих.

Заблокировали Вторчермет

Вроде бы мелкая авария с участием такси и фуры. Но водители решили ждать сотрудников ГИБДД, а потому из-за них сотням других пришлось проводить время в пробке.

— Самое дурацкое, что из-за такой ерундовой аварии образовались большие пробки. У нас, к сожалению, водители до сих пор не знают, что они обязаны зафиксировать аварию, сделать фото, чтобы освободить проезжую часть. Этим водителям грозит штраф в тысячу рублей.

Невидимый ремонт моста

Жители Уктуса и Химмаша жалуются — строители не торопятся ремонтировать мост на Щербакова — Белинского. В мэрии успокаивают, что всё идёт по плану, а низкая скорость — это только кажется. Говорят, что быстрее нельзя, так как бетон долго застывает. Так что до 30 ноября придётся потерпеть.

— К сожалению, иногда технология требует времени. Совсем не означает, что если не видно рабочих, то о ремонте забыли.

Попала под мотоцикл

На перекрёстке Космонавтов и Баумана мотоциклист сбил девушку. Всё бы ничего, но она перебегала дорогу на красный. Куда торопилась? В итоге — с серьёзными травмами она в реанимации, также в больнице и упавший после наезда байкер.

— Многие пешеходы почему-то думают, что в любом ДТП они правы. Это ни разу не так. По статистике, только в половине случаев они правы. Этот миф растёт из положений Гражданского кодекса, который требует от водителя покрыть ущерб пешеходу. В данном случае пострадал не только пешеход, но и мотоциклист. Я считаю, что за это девушку должны осудить. Наказание зависит от вреда здоровью байкера.

Протаранил пиццерию

В Екатеринбурге ищут водителя «четырнадцатой», который протаранил пиццерию на Белинского, 210а. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина ехал по переулку Трактористов, стал заворачивать на парковку пиццерии, но не рассчитал скорость и врезался в здание. На фасаде остались вмятины, а водитель лишился фары, бампера и смял капот.

— Странное ДТП. Совершенно непонятно, по какой причине врезался в здание. Но сразу после этого взял и уехал. Если водителя найдут, накажут, плюс к тому ОСАГО возместит ущерб, а после взыщут регрессом с водителя.

В пятницу в Екатеринбург прилетел генеральный прокурор Юрий Чайка. По городу он передвигается на весьма не скромном кортеже, в которой 23 машины. Даже у Путина было меньше.

Для сравнения посмотрите на кортеж Владимира Путина, когда он приезжал в Екатеринбург.

— Мне кажется, что даже Путин ездил с меньшим количеством машин. Что тут сказать… Слуги народа. Настолько боятся его, что только так могут передвигаться.

Обязательно почитайте очередную «Группу разбора» — в этом выпуске мы обсудили аварию с участием велосипедиста.

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