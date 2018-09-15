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На Тархова машина провалилась в дорожную яму
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На Тархова машина провалилась в дорожную яму 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
Ночью на улице Тархова в Ленинском районе Саратова в глубокую яму провалился легковой автомобиль, сообщается сегодня, 15 сентября, в группе «Солнечный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент, как сообщается, произошел между улицами Лебедева-Кумача и проспектом Строителей. На размещенном пользователем соцсети видео видно, что под землю ушла передняя часть автомобиля: бампер, колеса, а также частично дверь в салон.
«Ничего удивительного) уже традиция… каждый год на Тархова проваливаются машины», — прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей.
«Там было раскопано. Ограждение было днем, потом его кто то снес. В темноте не заметил», — написал другой участник группы, предположительно пострадавший водитель.
Напомним, провалы автомобилей в дорожные ямы случаются в Саратове регулярно. Так, ранее сообщалось о том, что аналогичные инциденты происходили 7 сентября у храма Казанской иконы Божией Матери на улице Чернышевского, в августе — на улице Огородной, а также на пересечении улиц Слонова и Аткарской, в июле — также на улице Чернышевского.
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