В Югре автомобиль с тремя несовершеннолетними попал в ДТП

ТАСС , 15 сентября. Один человек погиб, два пострадали в ДТП в поселке Саранпуль Березовского района в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает в субботу ГУ МВД по региону.

"Девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем " ВАЗ 2114 ", не выбрала безопасную скорость транспортного средства, допустила съезд с проезжей части влево по ходу движения с последующим наездом на препятствие (дерево)", — говорится в сообщении.

От полученных травм она скончалась на месте. «Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения», — добавили в управлении.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 15 сентября в поселке Саранпуль Березовского района.

На месте аварии работают полицейские.