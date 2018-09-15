В Югре машина с тремя несовершеннолетними девушками попала в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен — РИА Новости . Трое несовершеннолетних девушек попали в ночное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, одна из них скончалась, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД

Авария, по данным ведомства, произошла в субботу около 4 часов ночи (2.00 мск) в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО. Управляя автомобилем " ВАЗ 2114 ", 17-летняя девушка не выбрала безопасную скорость движения, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

"В результате столкновения с деревом водитель… от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения", — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, две девушки госпитализированы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.