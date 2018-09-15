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В Югре машина с тремя несовершеннолетними девушками попала в ДТП
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В Югре машина с тремя несовершеннолетними девушками попала в ДТП 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен — РИА Новости. Трое несовершеннолетних девушек попали в ночное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, одна из них скончалась, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария, по данным ведомства, произошла в субботу около 4 часов ночи (2.00 мск) в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО. Управляя автомобилем "ВАЗ 2114", 17-летняя девушка не выбрала безопасную скорость движения, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
"В результате столкновения с деревом водитель… от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения", — рассказали в ведомстве.
По словам собеседника агентства, две девушки госпитализированы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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