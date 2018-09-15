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В ДТП в Кудымкарском районе погибли два водителя
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В ДТП в Кудымкарском районе погибли два водителя 

АиФ Пермь + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Смертельное ДТП произошло вечером 14 сентября в Кудымкарском районе.
«Около 19 часов 50 минут на 6 км автодороги «Ёгва-Гурина-Малова» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, 23-летний водитель ВАЗ-21053 не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030, который двигался во встречном направлении», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Удар был такой силы, что оба водителя (одному 23 года, другому 29 лет) погибли на месте.
Пассажир ВАЗ-21053 также получил серьёзные травмы. Сейчас он в больнице. Ещё одним пострадавшим стал пассажир «Лады Приоры». Ему назначено амбулаторное лечение.
По факту смертельной аварии проводится проверка.
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