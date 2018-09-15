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В Ленобласти четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом
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В Ленобласти четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате ДТП с микроавтобусом в Волосовском районе Ленинградской области погибли четыре человека, сообщает "Фонтанка.ру".
Авария произошла около 01.00 на 76-километре автодороги «Нарва». Грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате столкновения водитель микроавтобуса и три пассажирки погибли, еще один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В соцсетях очевидцы аварии утверждают, что у микроавтобуса были иностранные номера. По мнению свидетелей, транспортное средство могло быть из Литвы, Латвии или с Украины.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух маршрутных автобусов в Кировском районе Санкт-Петербурга пострадали семь человек.
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