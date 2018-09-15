В ХМАО автомобиль с тремя несовершеннолетними попал в ДТП

В Ханты-Мансийском автономном округе автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками попал в ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

В результате аварии одна из девушек погибла. По данным полиции, ДТП произошло около 4.00 (2.00 мск) в поселке Саранпуль в Березовском районе ХМАО. 17-летняя девушка за рулем ВАЗ 2114 не рассчитала скорость движения, из-за чего автомобиль врезался в дерево.

"В результате столкновения с деревом водитель… от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения", — сообщили в МВД.