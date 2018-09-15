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Пенсионер на Hyundai насмерть сбил женщину-пешехода
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Пенсионер на Hyundai насмерть сбил женщину-пешехода 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 23 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне в Выборгском районе Петербурга. Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, автомобиль Hyundai насмерть сбил женщину.
Авария произошла возле дома 15 на Приозерском шоссе. Иномарка под управлением 67-летнего мужчины совершила наезд на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Известно, что она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства случившегося уточняются.
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