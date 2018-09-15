Пенсионер на Hyundai насмерть сбил женщину-пешехода

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне в Выборгском районе Петербурга. Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД , автомобиль Hyundai насмерть сбил женщину.

Авария произошла возле дома 15 на Приозерском шоссе. Иномарка под управлением 67-летнего мужчины совершила наезд на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Известно, что она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства случившегося уточняются.