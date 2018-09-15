Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Грузовик «Даф» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер» столкнулись лоб в лоб в Ленинградской области.

Как сообщает Лайф, в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области погибло четыре человека, ещё один пострадал.

Сообщается, что авария произошла около часу ночи на 76-м километре трассы «Нарва». Грузовик «Даф» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер» столкнулись лоб в лоб, в результате чего погибли водитель микроавтобуса (1961 г.р.) и трое его пассажиров (1969, 1984, 1991 г.р.). Ещё один пассажир « мерседеса » находится в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка, на месте работает полиция и сотрудники спасательных служб.