Ещё
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленобласти 

Карельские вести + ещё 1 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Грузовик «Даф» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер» столкнулись лоб в лоб в Ленинградской области.
Как сообщает Лайф, в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области погибло четыре человека, ещё один пострадал.
Сообщается, что авария произошла около часу ночи на 76-м километре трассы «Нарва». Грузовик «Даф» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер» столкнулись лоб в лоб, в результате чего погибли водитель микроавтобуса (1961 г.р.) и трое его пассажиров (1969, 1984, 1991 г.р.). Ещё один пассажир «мерседеса» находится в тяжёлом состоянии.
По факту произошедшего проводится проверка, на месте работает полиция и сотрудники спасательных служб.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Собака сорвалась с поводка и бросилась под машину в Петрозаводске Жителя Мурманской области госпитализировали после ДТП в Карелии Автобус столкнулся с автомобилем в центре Петрозаводска (видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Запашный попал в серьезную аварию8
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение