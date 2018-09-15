Несовершеннолетняя без прав устроила смертельное ДТП за рулем «Лады Самары» 

В Югре трое несовершеннолетних разбились в ДТП по вине девушки, которая не справилась с управлением автомобилем.
Трагедия произошла в 4 часа утра на улице Полевой. ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 17-летняя жительница поселка Саранпауль, на большой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. Девушка не справилась с управлением на большой скорости.
Водитель погибла на месте от полученных травм. Двое несовершеннолетних пассажирок госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает URA.ru.