Пьяный за рулем: в Севастополе скрывшегося с места ДТП водителя лишили прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник ДПС оперативно задержал автомобилиста, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.

Отмечается, что инспектор ДПС, следуя по улице Хрусталева, заметил аварию с участием двух иномарок. «Подъехав ближе к месту дорожной аварии, автоинспектор увидел, как водитель автомобиля Mitsubishi начал стремительно уезжать с места ДТП. Сотрудник ГИБДД, включив проблесковые маячки и предупреждая других участников дорожного движения об опасности, начал преследование данного автомобиля. Через несколько сотен метров водитель автомобиля, скрывшегося с места ДТП, был задержан», — рассказали в ведомстве.

За рулем Mitsubishi находился 42-летний пьяный мужчина. От медицинского освидетельствования он отказался. Позже суд Ленинского района Севастополя лишил водителя права управления транспортным средством на 1 год и 3 месяца.