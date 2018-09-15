Ещё
Пьяный за рулем: в Севастополе скрывшегося с места ДТП водителя лишили прав
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный за рулем: в Севастополе скрывшегося с места ДТП водителя лишили прав 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник ДПС оперативно задержал автомобилиста, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.
Отмечается, что инспектор ДПС, следуя по улице Хрусталева, заметил аварию с участием двух иномарок. «Подъехав ближе к месту дорожной аварии, автоинспектор увидел, как водитель автомобиля Mitsubishi начал стремительно уезжать с места ДТП. Сотрудник ГИБДД, включив проблесковые маячки и предупреждая других участников дорожного движения об опасности, начал преследование данного автомобиля. Через несколько сотен метров водитель автомобиля, скрывшегося с места ДТП, был задержан», — рассказали в ведомстве.
За рулем Mitsubishi находился 42-летний пьяный мужчина. От медицинского освидетельствования он отказался. Позже суд Ленинского района Севастополя лишил водителя права управления транспортным средством на 1 год и 3 месяца.
РИА Новости Крым: последние новости
ДТП в Феодосии: пострадали водители двух авто В Сети появилось видео столкновения автофургона с кортежем президента Молдовы Фотофакт: первые автомобили на новом путепроводе в Симферополе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Запашный попал в серьезную аварию8
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение