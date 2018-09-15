Сотрудники ДПС получили 40 взяток за час — скрытая съемка

Это видео было снято в Ставропольском крае. Герои ролика, сотрудники местного ГАИ , работают на Новопавловском посту ДПС, где находится выезд в город Прохладный, относящийся уже к Кабардино-Балкарской республике.

Камера скрытого видеонаблюдения запечатлела, как ударно трудятся полицейские, не жалея себя. На видеоролике, который длится час, постовые умудрились получить взятки 40 раз! В основном жертвами оборотней стали водители грузовиков и междугородных автобусов.

Деньги передаются скрытно, через рукопожатие или передачу документов. Однако на видео все равно отчетливо видно, как деньги меняют карман и перекочевывают к сотрудникам полиции.