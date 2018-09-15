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Сотрудники ДПС получили 40 взяток за час — скрытая съемка
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Сотрудники ДПС получили 40 взяток за час — скрытая съемка 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Это видео было снято в Ставропольском крае. Герои ролика, сотрудники местного ГАИ, работают на Новопавловском посту ДПС, где находится выезд в город Прохладный, относящийся уже к Кабардино-Балкарской республике.
Камера скрытого видеонаблюдения запечатлела, как ударно трудятся полицейские, не жалея себя. На видеоролике, который длится час, постовые умудрились получить взятки 40 раз! В основном жертвами оборотней стали водители грузовиков и междугородных автобусов.
Деньги передаются скрытно, через рукопожатие или передачу документов. Однако на видео все равно отчетливо видно, как деньги меняют карман и перекочевывают к сотрудникам полиции.
В Ставропольском краевом управлении МВД уже отреагировали на ролик: «По видеоматериалам сотрудники МВД Кировского городского округа проводят служебную проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством».
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