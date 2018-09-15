Не ремонтировать, а вдвое расширить требует ростовчанин мост на Нансена

Вчерашняя поездка в маршрутке №83 надолго запомнится ростовчанке. В погоне за наживой водитель устроил настоящие гонки на выживание с автобусом, следующим за ним. Машрутчик подрезал автобус, обгонял его при любой возможности и совершенно не заботился о судьбе пассажиров, которых буквально бросало по салону. Мужчина был занят делом поважнее, ожесточенно орал в окно и показывал оттопыренный средний палец водителю автобуса.

«А в конце, это чудо-юдо не додало мне сдачу… Если я еще раз поеду с этим водилой, то засниму его физиономию во всю красу, и проезд у меня будет за его счет» — в сердцах поклялась невольная очевидица этого маршруточного безобразия в соцсетях.