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Не ремонтировать, а вдвое расширить требует ростовчанин мост на Нансена
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Не ремонтировать, а вдвое расширить требует ростовчанин мост на Нансена 

Деловое сообщество 1 час назад
Вчерашняя поездка в маршрутке №83 надолго запомнится ростовчанке. В погоне за наживой водитель устроил настоящие гонки на выживание с автобусом, следующим за ним. Машрутчик подрезал автобус, обгонял его при любой возможности и совершенно не заботился о судьбе пассажиров, которых буквально бросало по салону. Мужчина был занят делом поважнее, ожесточенно орал в окно и показывал оттопыренный средний палец водителю автобуса.
«А в конце, это чудо-юдо не додало мне сдачу… Если я еще раз поеду с этим водилой, то засниму его физиономию во всю красу, и проезд у меня будет за его счет» — в сердцах поклялась невольная очевидица этого маршруточного безобразия в соцсетях.
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