В Башкирии столкнулись детский автобус и автомобиль

В Башкирии на автодороге Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение автобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по республике.

По данным ведомства, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, водитель был госпитализирован с травмами. Отмечается, что дети и водитель автобуса в ДТП не пострадали.

"Столкновение было касательное. В результате легковушка съехала в кювет", — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время на месте аварии работает следственная группа, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье микроавтобус с детьми из-за внезапной смерти водителя съехал в кювет.