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В Башкирии столкнулись детский автобус и автомобиль
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В Башкирии столкнулись детский автобус и автомобиль 

Газета.Ru + ещё 8 26 минут назад
В Башкирии на автодороге Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение автобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по республике.
По данным ведомства, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, водитель был госпитализирован с травмами. Отмечается, что дети и водитель автобуса в ДТП не пострадали.
"Столкновение было касательное. В результате легковушка съехала в кювет", — рассказали в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время на месте аварии работает следственная группа, выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье микроавтобус с детьми из-за внезапной смерти водителя съехал в кювет.
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