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В Башкирии три человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя фурами
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В Башкирии три человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя фурами 

РИА Новости + ещё 48 2 часа назад
УФА, 19 сен — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовыми фургонами на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.
Авария произошла в среду днем на 1613-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск.
"Столкнулись легковой автомобиль Mercedes Benz и два грузовых фургона Hyundai и Iveco. От удара легковушка загорелась. В аварии погибли водитель и два пассажира легковой машины, еще два пассажира — женщина и подросток — с ранениями госпитализированы", — сообщили в УГИБДД.
На месте работают дорожные инспекторы, устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии.
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