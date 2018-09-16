Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Ростове‐на‐Дону

Авария с участием автомобилей Lada Priora и Toyota RAV4 произошла на улице Большая Садовая в Ростове-на-Дону. Пострадал маленький пассажир иномарки — четырехлетний ребенок. Об этом сообщил местный паблик в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МВД России по области.

Предварительно, 21-летний водитель на рулем отечественного авто при развороте столкнулся с движущейся на встречу иномаркой. Ей управлял 42-летний мужчина.

В результате пострадавшим оказался маленький четырехлетний ребенок. Он сидел в Toyota RAV4. Полицейские проверяют информацию по факту аварии. Виновником ЧП является молодой водитель.