Водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся в Ростове‐на‐Дону

Иномарка наехала на ребенка, который шел по «зебре», и скрылась. ЧП случилось на пересечении улицы Станиславского и переулка Журавлева накануне около 11:00 в Ростове-на-Дону. У пострадавшего сломана рука. Об этом сообщил местный паблик в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, сбивший мальчика водитель на автомобиле Hyundai даже не удосужился узнать о состоянии ребенка. Он совершил наезд и скрылся. Потерпевший получил множество ушибов, у него сломана рука.

Родственники мальчика написали заявление в полицию. Стражи порядка начали проверку по факту ДТП.