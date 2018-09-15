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Водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся в Ростове‐на‐Дону
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Водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Иномарка наехала на ребенка, который шел по «зебре», и скрылась. ЧП случилось на пересечении улицы Станиславского и переулка Журавлева накануне около 11:00 в Ростове-на-Дону. У пострадавшего сломана рука. Об этом сообщил местный паблик в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали очевидцы, сбивший мальчика водитель на автомобиле Hyundai даже не удосужился узнать о состоянии ребенка. Он совершил наезд и скрылся. Потерпевший получил множество ушибов, у него сломана рука.
Родственники мальчика написали заявление в полицию. Стражи порядка начали проверку по факту ДТП.
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