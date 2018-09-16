«Автостат»: Около 60% российского парка грузовиков приходится на машины КамАЗ, ГАЗ и ЗИЛ

«По состоянию на 1 июля 2018 г. в России насчитывается 3,74 млн грузовых автомобилей. При этом порядка 60% российского парка грузовиков приходится на три отечественные марки — КамАЗ, ГАЗ и ЗИЛ », — говорится в сообщении.

Как уточняется, самой распространенной моделью здесь является ГАЗ-53, численность которой в России составляет 208,4 тыс. машин. В тройку лидеров попадают еще две модели Горьковского автозавода — ГАЗ-3307 (163,9 тыс. автомобилей) и ГАЗ-52 (131,3 тыс. грузовиков). Далее располагается продукция Камского автозавода, которая занимает следующие три позиции в рейтинге: КамАЗ-5320 (123,2 тыс. машин), КамАЗ-55111 (92,3 тыс. авто) и КамАЗ-65115 (82,7 тыс. штук). Кроме них, в топ-10 самых распространенных грузовиков в России также попадают: ГАЗ-66 (81,1 тыс. машин), УРАЛ-4320 (79,4 тыс. автомобилей), КамАЗ-5410 (74 тыс. шт.) и ЗИЛ-131 (68,6 тыс. грузовиков).