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«Автостат»: Около 60% российского парка грузовиков приходится на машины КамАЗ, ГАЗ и ЗИЛ
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«Автостат»: Около 60% российского парка грузовиков приходится на машины КамАЗ, ГАЗ и ЗИЛ 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
«По состоянию на 1 июля 2018 г. в России насчитывается 3,74 млн грузовых автомобилей. При этом порядка 60% российского парка грузовиков приходится на три отечественные марки — КамАЗ, ГАЗ и ЗИЛ», — говорится в сообщении.
Как уточняется, самой распространенной моделью здесь является ГАЗ-53, численность которой в России составляет 208,4 тыс. машин. В тройку лидеров попадают еще две модели Горьковского автозавода — ГАЗ-3307 (163,9 тыс. автомобилей) и ГАЗ-52 (131,3 тыс. грузовиков). Далее располагается продукция Камского автозавода, которая занимает следующие три позиции в рейтинге: КамАЗ-5320 (123,2 тыс. машин), КамАЗ-55111 (92,3 тыс. авто) и КамАЗ-65115 (82,7 тыс. штук). Кроме них, в топ-10 самых распространенных грузовиков в России также попадают: ГАЗ-66 (81,1 тыс. машин), УРАЛ-4320 (79,4 тыс. автомобилей), КамАЗ-5410 (74 тыс. шт.) и ЗИЛ-131 (68,6 тыс. грузовиков).
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