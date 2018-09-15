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В пригороде Краснодара в автокатастрофе погиб мужчина
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В пригороде Краснодара в автокатастрофе погиб мужчина 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Авария произошла 14 сентября около 20:00 на 127 км трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин
Мужчина погиб в ДТП в пригороде Краснодара при столкновении Renault Megane и ВАЗ-2106, сообщили АиФ-Юг в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю Авария произошла 14 сентября около 20:00 на 127 км трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. В результате случившегося от полученных травм на месте скончался 47-летний пассажир ВАЗ-2106. Медицинская помощь еще двум участникам аварии: 48-летнему водителю ВАЗ и 37-летняей пассажирки Renault. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
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