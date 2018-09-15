Клиент пытался «содрать» деньги со страховой компании за несуществующее ДТП

Страховой компании в Ростове-на-Дону удалось отсудить у мошенника 750 тысяч рублей по ОСАГО. Мужчина пытался получить деньги за несуществующую аварию, сообщило агентство «Регион Онлайн»

Водитель иномарки Nexia столкнулся с автомобилем BMW . Экспертиза показала, что повреждения машины не соответствуют этому ДТП. Однако виновник аварии не согласился с такими результатами и обратился в суд.

«Кировский районный суд по итогам экспертизы постановил выплатить по ОСАГО и ДОСАГО 755 тысяч рублей. Но была подана апелляция», — объяснили в страховой компании.

Суд провел еще одну экспертизу. В итоге прежнее решение о выплате крупной суммы было отменено. Клиенту отказали в иске.