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Клиент пытался «содрать» деньги со страховой компании за несуществующее ДТП
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Клиент пытался «содрать» деньги со страховой компании за несуществующее ДТП 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Страховой компании в Ростове-на-Дону удалось отсудить у мошенника 750 тысяч рублей по ОСАГО. Мужчина пытался получить деньги за несуществующую аварию, сообщило агентство «Регион Онлайн».
Водитель иномарки Nexia столкнулся с автомобилем BMW. Экспертиза показала, что повреждения машины не соответствуют этому ДТП. Однако виновник аварии не согласился с такими результатами и обратился в суд.
«Кировский районный суд по итогам экспертизы постановил выплатить по ОСАГО и ДОСАГО 755 тысяч рублей. Но была подана апелляция», — объяснили в страховой компании.
Суд провел еще одну экспертизу. В итоге прежнее решение о выплате крупной суммы было отменено. Клиенту отказали в иске.
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