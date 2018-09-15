В Волжском юные водители на отечественных машинах отправили в больницу двух пешеходов

От аварии не удалось скрыться даже тем, кто шел по пешеходному переходу

В разных районах Волгоградской области несколько пешеходов угодили под колеса автомобилей. Самым богатым на происшествия оказался город Волжский.

— Вчера утром 20 — летний водитель «девятки» ехал по улице Ленина. Юный автомобилист не заметил 86 — летнего пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте, — рассказали в пресс — службе региональной полиции. — Получившего удар мужчину тут же отвезли в больницу.

От несущегося автомобиля не удалось скрыться и 40 — летней волжанке, которая шла по пешеходнику без светофора.

— За рулем отечественной «десятки», которая сбила женщину, оказался 24 — летний парень, — добавили в пресс — службе полиции. — После аварии на улице Пушкина пострадавший пешеход с травмами попала на больничную койку.