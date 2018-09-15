Авария с подъемником случилась на крупном немецком горнолыжном курорте 

На горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен в Баварии произошла крупная авария подъемника, канатная дорога не будет функционировать еще несколько недель, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The tz. Канатная дорога к вершине Цугшпитце сломана из-за аварии подъемника во время учебно-спасательной операции. Никто из отдыхающих не пострадал в результате инцидента. По информации газеты, поврежденная гондола по-прежнему находится на высоте, что усложняет демонтаж. Восстановить ее, скорее всего, будет невозможно. Чтобы вернуть канатную дорогу в эксплуатацию, потребуется несколько недель, а значит, закончить работы до начала сезона шансов немного.