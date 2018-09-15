Страшное ДТП на М5: «шестёрка» залетела под грузовик, погибли водитель и ребёнок

После столкновения с многотонным большегрузом от легкового автомобиля осталась груда металла.

Смертельное ДТП на трассе М5 «Урал» произошло в ночь на 15 сентября. В 1:30 водитель вазовской «шестерки» по каким-то причинам вылетел на встречку. В этот момент по ней шёл грузовик MAN — столкновения избежать удалось. Удар оказался такой силы, что легковой автомобиль буквально превратился в груду металла. 14-летний подросток и взрослый, сидевший за рулём ВАЗ-2106, скончались на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области